Netanyahou critique vertement le président syrien : "Il est revenu gonflé de Washington"

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a vivement attaqué hier lors de la réunion du cabinet le président syrien Ahmad al-Sharaa, également connu sous le nom d'Abou Mohammed al-Joulani, rapporte vendredi la chaîne Kan.

Au cours des discussions, Netanyahou a déclaré : "Al-Joulani est revenu gonflé de Washington. Il a commencé à faire toutes sortes de choses que nous n'accepterons pas." Le Premier ministre a également affirmé qu'al-Sharaa "veut ramener des forces russes à la frontière". Le ministre de la Défense Israël Katz a renchéri avec ironie : "Il est revenu parfumé."

Lors de sa visite à la Maison Blanche il y a environ une semaine et demie, al-Sharaa avait déclaré au président américain Donald Trump qu'"Israël a violé l'accord de désengagement de 1974 après la chute du régime précédent, a étendu sa présence, expulsé les forces de l'ONU et effectué plus d'un millier de frappes, y compris contre le palais présidentiel et le ministère de la Défense". Toutefois, selon le président syrien, son pays n'a pas réagi militairement car il souhaite "reconstruire l'État".

Cette semaine, Netanyahou et le ministre de la Défense Katz ont effectué une tournée à l'intérieur du territoire syrien. Selon un communiqué du bureau du Premier ministre, celui-ci s'est rendu dans un poste de Tsahal situé dans la zone tampon, où il a observé le secteur avant de tenir une réunion sécuritaire sur place. "Netanyahou a rencontré des soldats en service actif et des réservistes, a salué leur action pendant la guerre et dans la protection de la sécurité de la zone, et a répondu à leurs questions", a-t-il été précisé.