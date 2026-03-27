Nord d’Israël : Tsahal rallonge les délais d’alerte face aux tirs du Hezbollah

Tsahal a décidé de rallonger les délais d’alerte pour les populations du nord d’Israël exposées aux tirs de roquettes du Hezbollah, à la suite du recul des positions du mouvement terroriste au-delà de la frontière libanaise.

Selon le Commandement du front intérieur, cette évolution permettra aux habitants de certaines localités frontalières de disposer de quelques secondes supplémentaires pour rejoindre les abris. Jusqu’ici, plusieurs zones imposaient une mise à l’abri immédiate ou dans un délai de 15 à 30 secondes. Désormais, 58 localités bénéficieront d’un délai de 15 secondes au lieu d’une alerte instantanée, tandis que d’autres verront ce délai porté à 30 secondes.

Cette décision repose sur une analyse conjointe des trajectoires de tir du Hezbollah et des capacités de détection israéliennes. L’armée indique avoir constaté que la majorité des tirs de roquettes sont désormais effectués depuis des positions plus en profondeur au Liban, notamment au nord du fleuve Litani, conséquence directe des opérations terrestres israéliennes dans le sud du pays.

Toutefois, ces ajustements ne concernent pas l’ensemble des zones frontalières. Une dizaine de localités conserveront pour l’instant des délais inchangés, faute de données suffisantes pour adapter les procédures d’alerte.

Les autorités précisent que ces nouvelles mesures entreront en vigueur dans les prochains jours et pourraient être étendues à d’autres régions après de nouvelles évaluations. Elles soulignent également que ces délais concernent uniquement les tirs de roquettes depuis le Liban, distincts des menaces balistiques iraniennes, dont le temps d’impact est plus long.

Dans un contexte d’intensification des tirs du Hezbollah — majoritairement dirigés contre des forces israéliennes au Liban —, cette adaptation vise à mieux calibrer la protection des civils, sans relâcher la vigilance face à une menace persistante.