Plus d’un milliard de shekels pour les routes de nouvelles localités en Judée-Samarie

Le plan concerne notamment Homesh, Sa-Nur, Ganim et Kadim, quatre implantations du nord de la Samarie évacuées lors du désengagement de 2005. Les fonds seront répartis entre les ministères des Transports et de la Défense sur trois ans.

Le programme prévoit la création de nouvelles routes, la rénovation d’axes existants et l’amélioration des liaisons entre les localités, avec l’intégration de dispositifs de sécurité spécifiques.

Le ministre des Finances Betsalel Smotrich a qualifié cette décision d’« historique », affirmant qu’elle permettra de renforcer l’implantation israélienne dans des zones stratégiques et de faciliter l’installation de nouvelles communautés.

Toute future localité approuvée ou régularisée par le gouvernement en Judée-Samarie sera automatiquement intégrée à ce plan d’infrastructures.