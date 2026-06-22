Selon le New York Times, Tsahal a reçu de nouvelles restrictions opérationnelles au Liban

Selon le New York Times, les commandants israéliens ont reçu samedi de nouvelles instructions restreignant les opérations de Tsahal au Liban-Sud.

Le quotidien américain affirme que les soldats ne sont désormais autorisés à ouvrir le feu qu'en réponse à une menace immédiate, sauf autorisation spécifique du chef d'état-major de Tsahal.

Toujours selon le journal, les nouvelles directives interdisent également aux soldats israéliens de tirer des coups de semonce contre des civils tentant de retourner dans le sud du Liban, à moins que ceux-ci ne s'approchent dangereusement des positions militaires israéliennes.

Par ailleurs, le New York Times rapporte que les militaires ne peuvent plus détruire des habitations ou d'autres infrastructures situées dans la zone de sécurité sans l'accord préalable d'officiers supérieurs.

Ces informations, fondées sur les témoignages anonymes de deux responsables israéliens, interviennent alors que le Premier ministre Benjamin Netanyahou a affirmé quelques heures plus tôt qu'« aucune restriction » n'était imposée à Tsahal au Liban et que les forces israéliennes conservaient une « totale liberté d'action » contre toute menace visant les soldats ou les habitants du nord d'Israël.