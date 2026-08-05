Tel Sheva : des hommes armés tirent sur un transformateur et plongent un quartier dans le noir

Les habitants du quartier 1 de Tel Sheva, dans le Néguev, sont privés d’électricité depuis mardi matin après que des hommes masqués ont ouvert le feu sur un transformateur et endommagé le réseau local.

Des équipes de la Compagnie israélienne d’électricité sont arrivées mardi soir afin de remplacer l’installation détruite. L’intervention nécessitait toutefois de modifier la circulation et de fermer temporairement un rond-point pour sécuriser le chantier.

Faute d’escorte policière, les techniciens n’ont pas pu commencer les réparations, rapporte Ynet.

Lorsqu’ils sont revenus mercredi matin, les employés ont découvert plusieurs hommes masqués et armés de fusils à l’entrée du quartier. Ces derniers se seraient approchés des équipes, constituant une menace immédiate pour leur sécurité.

« En raison du danger pour la vie des employés, les équipes ont été contraintes de quitter les lieux sans terminer les réparations », a déclaré la Compagnie israélienne d’électricité.

L’entreprise a déposé une plainte auprès de la police et assuré qu’elle considérait avec la plus grande gravité toute menace ou violence visant son personnel.

Aucun délai n’a été communiqué pour la reprise des travaux et le rétablissement de l’électricité.

Un habitant a raconté à Ynet avoir vu les techniciens sur place avant leur départ précipité. « Ils m’ont dit qu’ils termineraient les travaux avant 17 heures, puis ils ont soudainement disparu », a-t-il témoigné.

Le résident a également dénoncé l’absence d’intervention des forces de l’ordre, malgré la présence de véhicules de police à l’entrée de la localité.

« Où est l’autorité de l’État ? Ils parlent de gouvernance, mais où est-elle ? », a-t-il demandé.

La panne touche notamment des enfants, des personnes âgées et des habitants malades, alors qu’Israël connaît une forte chaleur estivale.

« La Compagnie d’électricité parle à la police, la police parle à la Compagnie d’électricité, et nous restons sans courant », a déploré l’habitant.