Tsahal construit un mur de béton à la frontière libanaise

Tsahal a commencé à construire un mur de béton près du moshav Avivim, à la frontière avec le Liban, selon de nouvelles images publiées jeudi. Le chantier, dont le coût est estimé à plusieurs millions de shekels, suscite déjà des critiques parmi certains habitants du nord d’Israël.

Un résident de la région, qui a filmé les travaux, a vivement dénoncé l’initiative, qualifiant le mur de "stupide" et de mesure "déconnectée de la réalité". Dans les localités frontalières, cette nouvelle construction intervient alors que la situation sécuritaire reste sensible, malgré les efforts diplomatiques en cours entre Israël et le Liban.

Le 27 juin, après de longues négociations, des représentants d’Israël, du Liban et des États-Unis ont signé à Washington un cadre de travail destiné à préparer de futurs accords entre Jérusalem et Beyrouth, avec pour objectif de mettre officiellement fin au conflit et d’ouvrir la voie à un accord de paix.

Dans l’introduction du document, les gouvernements israélien et libanais, avec le soutien des États-Unis sous la présidence de Donald Trump, affirment leur volonté commune de parvenir à une paix et à une sécurité durables. Le texte évoque l’ambition de mettre fin au conflit, de garantir la souveraineté et la sécurité des deux pays, et d’établir des relations de voisinage pacifiques entre Israël et le Liban.