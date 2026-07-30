Un ambulancier israélien inculpé pour avoir effectué des missions au profit de l’Iran

Un citoyen israélien de 34 ans a été inculpé ce jeudi pour avoir effectué plusieurs missions au profit de services de renseignement iraniens, ont annoncé conjointement le Shin Bet et la police israélienne.

Amir Hisham Mohammed Titi, habitant de la localité de Bi’ina, en Galilée, avait été arrêté le 29 juin lors d’une opération menée par le Shin Bet, l’unité centrale de la police du district Nord et des agents infiltrés de la brigade tactique de la police aux frontières.

Selon l’enquête, le suspect travaillait comme ambulancier et aurait profité de son accès aux établissements médicaux israéliens pour transmettre à son contact des informations et des photographies sur le fonctionnement de plusieurs hôpitaux, aussi bien en période normale qu’en situation d’urgence.

Lors d’une visite dans un hôpital du nord du pays, il aurait également photographié une personnalité de premier plan présente dans l’établissement.

Outre les missions directement liées à son activité professionnelle, Amir Titi aurait été chargé de documenter plusieurs lieux à travers Israël.

Il aurait notamment photographié la place des Otages à Tel-Aviv en tenant une pancarte portant les portraits d’otages, une manifestation organisée dans le quartier du centre Horev à Haïfa, ainsi qu’un moshav de la région du Sharon où résidait une haute personnalité du secteur de la sécurité.

Selon les autorités, le suspect aurait reçu plusieurs dizaines de milliers de shekels en échange de ces missions. Les paiements auraient transité par les comptes bancaires de membres de sa famille ainsi que par un portefeuille numérique.

À l’issue de l’enquête, un acte d’accusation a été déposé contre lui devant le tribunal de district de Haïfa par le parquet du district.

Le Shin Bet et la police israélienne ont dénoncé « l’activité grave d’un citoyen israélien ayant aidé l’ennemi en temps de guerre ». Ils ont également appelé la population à faire preuve de vigilance face aux tentatives de recrutement menées par des acteurs hostiles, parfois sous couvert de demandes apparemment anodines.