Un corps attaché à une civière découvert dans le sud du Liban

Le corps se trouvait dans un champ de mines situé face à la localité israélienne de Misgav Am. Il a été transféré en Israël afin d’être examiné et identifié.

L’armée israélienne enquête sur les circonstances de cette découverte. Selon une première estimation des responsables de la Défense, il ne s’agirait probablement pas d’un Israélien, mais d’un membre du Hezbollah.

Dans le même secteur, des soldats de la brigade Golani ont récemment localisé plusieurs dépôts d’armes du Hezbollah contenant notamment des lanceurs, des mitrailleuses, des explosifs et des missiles. Tsahal affirme avoir détruit ces installations et les armes qu’elles abritaient.