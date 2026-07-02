Un ressortissant tadjik accusé d'espionnage au profit de l'Iran en Israël

La police israélienne, le Shin Bet et le ministère de la Défense ont annoncé l'arrestation d'un ressortissant tadjik détenteur d'un passeport russe, soupçonné d'avoir mené des activités d'espionnage pour le compte de l'Iran et tenté de recruter d'autres personnes.

Selon l'enquête conjointe, Behrouz Sobirgon, citoyen tadjik, était en contact avec un agent iranien depuis janvier 2026. L'essentiel de ses activités aurait eu lieu pendant la récente guerre entre Israël et l'Iran.

Les autorités affirment que Behrouz Sobirgon a d'abord été approché par le biais d'une offre d'emploi apparemment anodine, avant de comprendre qu'il avait affaire à un agent iranien. Malgré cela, il aurait poursuivi sa collaboration.

Parmi les missions qui lui sont reprochées figurent la transmission de l'emplacement de plusieurs points d'impact de missiles iraniens pendant le conflit, l'envoi des coordonnées des tours Azrieli à Tel-Aviv, d'une photographie du port de Haïfa, ainsi qu'une tentative de photographier une installation sécuritaire sensible dans le nord d'Israël.

Les enquêteurs accusent également Behrouz Sobirgon d'avoir participé activement au recrutement de nouvelles personnes pour mener des missions au profit des services iraniens.

Arrêté en juin, il fait désormais l'objet d'une demande d'inculpation. Le parquet souhaite également son maintien en détention jusqu'à la fin de la procédure judiciaire.

Cette affaire s'inscrit dans une série d'arrestations liées à des soupçons d'espionnage au profit de la République islamique. Les services de sécurité israéliens alertent depuis plusieurs mois sur la multiplication des tentatives de recrutement menées par l'Iran, y compris pendant le récent conflit entre les deux pays.