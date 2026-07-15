Un soldat de Tsahal condamné à cinq ans de prison pour avoir travaillé pour l’Iran pendant l’opération « Rising Lion »

Selon l’acte d’accusation, le soldat a reçu en 2025 plusieurs messages sur Telegram de personnes liées à l’Iran, lui proposant différentes missions rémunérées. Un agent iranien lui aurait notamment demandé d’effectuer des prises de vue en échange d’argent.

Le militaire a ensuite envoyé à cet agent deux vidéos montrant des interceptions de missiles, filmées depuis des zones civiles pendant l’opération « Am Kalavi ». Il a reçu un paiement pour l’une d’elles. Il lui a également transmis d’autres vidéos prises dans des espaces civils, dont une séquence montrant l’impact d’un missile trouvée sur Internet.

L’affaire a fait l’objet d’une enquête conjointe de la police militaire et du Shin Bet. Le soldat a finalement interrompu les échanges et signalé les faits à ses supérieurs avant d’être arrêté le lendemain.

Le parquet militaire avait requis sept ans de prison, soulignant la gravité des faits en période de guerre. Le tribunal a toutefois retenu que le soldat n’avait pas transmis d’informations militaires obtenues dans le cadre de ses fonctions et qu’il avait lui-même rompu le contact avec l’agent.

Outre les cinq années de détention, il a été condamné à une peine avec sursis, à une amende de 1 000 shekels et rétrogradé au rang de simple soldat.

Une ordonnance de non-publication couvre l’ensemble du dossier, notamment l’identité du militaire, son unité et les détails complets de l’acte d’accusation.