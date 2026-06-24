Une organisation d’alyah défie Trump : « Si l’accord avec l’Iran est sûr, faites venir Ivanka en Israël »

Dans une vidéo satirique générée par intelligence artificielle, diffusée mardi, le mouvement imagine Trump arrivant en Israël pour rendre visite à sa fille Ivanka Trump, à son gendre Jared Kushner et à leurs enfants. Le message est clair : si l’accord avec Téhéran garantit réellement la stabilité et la sécurité de la région, le président américain serait-il prêt à encourager sa propre famille à s’installer en Israël ?

Selon Eilon Gilad, directeur général de Belong, cette campagne s’inscrit dans une série d’initiatives destinées à encourager les Juifs du monde entier à prendre part à l’avenir de l’État hébreu.

https://x.com/i/web/status/2069424539998556407 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

La vidéo intervient alors que Donald Trump continue de présenter le mémorandum d’entente signé avec l’Iran comme une victoire majeure de Washington. Une lecture loin de faire l’unanimité en Israël.

D’après un récent sondage réalisé par l’Institut Agam et l’Université hébraïque de Jérusalem, une majorité d’Israéliens considère au contraire que l’accord représente davantage une victoire pour Téhéran qu’un succès pour la sécurité à long terme d’Israël.