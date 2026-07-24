Zehava Shaul, mère d'Oron Shaul et figure du combat pour son retour, est décédée à 71 ans

Zehava Shaul, mère du sergent-chef Oron Shaul, est décédée vendredi matin à l'âge de 71 ans, après plusieurs années de lutte contre le cancer. Elle laisse derrière elle ses deux fils, Ofek Shaul et Aviram Shaul. Ses funérailles auront lieu dimanche 26 juillet à midi, au cimetière de Poriya Illit, où elle sera inhumée aux côtés de son mari, Herzl Shaul, et de son fils Oron.

Pendant plus de dix ans, Zehava Shaul avait mené un combat public et inlassable pour obtenir le retour en Israël de la dépouille de son fils, tombé dans la bande de Gaza lors de l'opération Bordure protectrice en 2014. Son corps avait été capturé par le Hamas et n'avait été ramené en Israël qu'en janvier 2025, à l'issue d'une opération secrète menée par Tsahal et le Shin Bet.

"Zehava était une femme de foi, de détermination et d'amour des autres", a déclaré sa famille. "Pendant plus d'une décennie, elle a porté avec une force inspirante le combat sans compromis pour ramener son fils, le sergent-chef Oron Shaul, afin qu'il puisse être enterré en Israël. Son dévouement, sa force et son amour infini ont touché de nombreuses personnes."

Le président Isaac Herzog lui a également rendu hommage, saluant "une mère courageuse, déterminée et inspirante" qui n'avait "jamais cessé de croire, de lutter et d'aimer". "Son image restera gravée dans le cœur de la nation comme celle d'une mère qui n'a jamais abandonné son fils et comme un symbole de persévérance et d'espoir, même dans les moments les plus difficiles", a-t-il déclaré.

La dépouille d'Oron Shaul avait été localisée grâce aux informations fournies par Ibrahim Hilo, un terroriste du Hamas arrêté lors d'une opération menée par le Shin Bet, les renseignements militaires et la police israélienne. Au cours de son interrogatoire, il avait reconnu avoir détenu le corps du soldat pendant près de dix ans et avait indiqué l'emplacement précis du bâtiment de Gaza où il avait été dissimulé.

La disparition de Zehava Shaul survient quelques jours après le premier anniversaire de l'inhumation de son fils à Poriya Illit.