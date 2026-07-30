Benjamin Netanyahou salue Tom Cotton, « grand défenseur » de l’alliance israélo-américaine
Le Premier ministre israélien a rencontré le sénateur républicain à Washington, tandis que ce dernier a qualifié Israël de principal allié des États-Unis depuis la Seconde Guerre mondiale.
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a rencontré mercredi le sénateur américain Tom Cotton à Blair House, à Washington.
Benjamin Netanyahou a salué « un grand ami d’Israël » et l’un des plus fervents soutiens de l’alliance entre Israël et les États-Unis.
« Je veux vous remercier pour votre soutien constant et pour votre défense inlassable d’Israël et des valeurs communes qui font la grandeur de nos deux pays », a déclaré le Premier ministre israélien.
Tom Cotton a, de son côté, affirmé qu’Israël avait démontré qu’il était « le meilleur allié » des États-Unis depuis le Royaume-Uni pendant la Seconde Guerre mondiale.
Le sénateur a également évoqué le combat commun contre l’Iran et le terrorisme radical, assurant qu’il continuerait à défendre l’alliance entre Washington et Jérusalem.
« Cette alliance rend nos deux pays plus sûrs », a-t-il déclaré.$