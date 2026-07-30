Benjamin Netanyahou salue Tom Cotton, « grand défenseur » de l’alliance israélo-américaine

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a rencontré mercredi le sénateur américain Tom Cotton à Blair House, à Washington.

Benjamin Netanyahou a salué « un grand ami d’Israël » et l’un des plus fervents soutiens de l’alliance entre Israël et les États-Unis.

« Je veux vous remercier pour votre soutien constant et pour votre défense inlassable d’Israël et des valeurs communes qui font la grandeur de nos deux pays », a déclaré le Premier ministre israélien.

Tom Cotton a, de son côté, affirmé qu’Israël avait démontré qu’il était « le meilleur allié » des États-Unis depuis le Royaume-Uni pendant la Seconde Guerre mondiale.

Le sénateur a également évoqué le combat commun contre l’Iran et le terrorisme radical, assurant qu’il continuerait à défendre l’alliance entre Washington et Jérusalem.

« Cette alliance rend nos deux pays plus sûrs », a-t-il déclaré.$