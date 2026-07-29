Iran : Benjamin Netanyahou aurait présenté trois scénarios à Donald Trump sans en privilégier un

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou n’aurait pas tenté d’imposer une stratégie particulière au président américain Donald Trump lors de leur entretien dans le Bureau ovale, a affirmé un haut responsable israélien. La réunion aurait davantage pris la forme d’un "échange d’idées" autour des trois principales options envisagées face à l’Iran.

Le premier scénario repose sur la conclusion d’un accord diplomatique avec Téhéran. Le deuxième consisterait à poursuivre la pression économique par le biais de sanctions, sans reprise immédiate des hostilités et en l’absence d’accord. La troisième option prévoit le lancement d’une nouvelle offensive militaire de grande ampleur contre la République islamique.

Selon le responsable, Benjamin Netanyahou n’est pas venu à Washington dans le but de convaincre Donald Trump de reprendre les frappes contre l’Iran, contrairement à ce qui avait été largement avancé lors de sa précédente visite, en février. À l’époque, le chef du gouvernement israélien avait plaidé en faveur d’une participation américaine à une campagne militaire aux côtés d’Israël.

Donald Trump avait finalement accepté cette option moins de trois semaines plus tard. Toutefois, plusieurs prévisions présentées par Benjamin Netanyahou sur le déroulement rapide et maîtrisé de l’opération ne se seraient pas vérifiées.

Cette fois, le Premier ministre israélien n’aurait pas indiqué laquelle des trois stratégies il privilégiait. Il aurait néanmoins fait part de ses doutes sur la volonté de l’Iran de respecter un éventuel accord signé avec les États-Unis.

Les deux dirigeants ont examiné en détail les avantages et les inconvénients de chacun des scénarios, selon le haut responsable israélien. La discussion aurait donc porté autant sur les risques d’une nouvelle campagne militaire que sur les limites d’une stratégie fondée uniquement sur les sanctions ou sur un compromis diplomatique avec Téhéran.