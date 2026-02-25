En visite à Addis-Abeba, Isaac Herzog salue l’apport des Juifs éthiopiens à la société israélienne

En déplacement officiel en Éthiopie, le président israélien Isaac Herzog a rencontré son homologue Taye Atske Selassie à Addis-Abeba, mettant en avant les liens historiques et humains qui unissent les deux pays. Accueilli avec les honneurs au palais présidentiel, il doit également s’entretenir avec le Premier ministre éthiopien avant de regagner Israël.

Isaac Herzog a souligné qu’il s’agissait de sa troisième visite sur le continent africain depuis le début de son mandat, et du quatrième pays africain visité. Il a insisté sur la profondeur des relations entre les deux peuples, évoquant un héritage commun fondé sur la coopération, l’innovation et le développement.

Le président israélien a particulièrement mis en lumière la contribution des communautés juives originaires d’Éthiopie à la société israélienne. Selon lui, l’héritage éthiopien a "profondément enrichi" le tissu social d’Israël. Il a exprimé sa gratitude envers ces communautés, les qualifiant de précieuses et essentielles à la diversité du pays.

Ce déplacement s’inscrit dans une volonté affichée de renforcer les relations bilatérales entre Jérusalem et Addis-Abeba. À son retour en Israël, Isaac Herzog doit recevoir le Premier ministre indien Narendra Modi, attendu pour une visite officielle de deux jours.