Gideon Sa’ar : "L’Équateur est un véritable ami d’Israël"

Le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Sa’ar a effectué mercredi une visite officielle en Équateur, la première d’un chef de la diplomatie israélienne dans ce pays depuis 44 ans. À Quito, il a été reçu par son homologue Roberto Kury, avec lequel il s’est entretenu au palais Najas.

Le ministère équatorien des Affaires étrangères a indiqué que les deux responsables avaient abordé plusieurs sujets d’intérêt commun et réaffirmé leur volonté de "renforcer la coopération entre les deux pays".

Gideon Sa’ar a pour sa part salué "l’accueil chaleureux et l’amitié" de Roberto Kury, soulignant le caractère historique de ce déplacement. "Ce fut un plaisir de vous rencontrer aujourd’hui à Quito lors de la première visite d’un ministre israélien des Affaires étrangères en Équateur depuis 44 ans", a-t-il déclaré.

Les deux ministres ont signé plusieurs accords destinés à approfondir les relations bilatérales, notamment dans la lutte contre le terrorisme et dans les domaines de l’économie et de l’innovation. "Nous avons signé deux accords supplémentaires qui reflètent l’approfondissement de notre partenariat", a affirmé Gideon Sa’ar.

Israël et l’Équateur ont également convenu d’engager prochainement des négociations en vue d’un accord de libre-échange. Le chef de la diplomatie israélienne a dit vouloir "s’appuyer sur les avancées obtenues aujourd’hui et porter notre partenariat vers de nouveaux sommets".

La coopération doit aussi être renforcée par l’intermédiaire de MASHAV, l’Agence israélienne de coopération internationale pour le développement. Un expert agricole israélien sera envoyé en Équateur afin de contribuer au développement de projets dans ce secteur. Il fera partie des six spécialistes agricoles déployés par Israël à travers le monde.

Cette visite s’inscrit dans la stratégie menée par Gideon Sa’ar pour resserrer les liens d’Israël avec l’Amérique latine. "L’Équateur est un véritable ami d’Israël", a-t-il conclu.