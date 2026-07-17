Gideon Sa'ar accuse le Hamas de financer et piloter les flottilles anti-israéliennes vers Gaza

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, a accusé jeudi le Hamas de financer et de diriger en sous-main certaines flottilles propalestiniennes à destination de la bande de Gaza, en s'appuyant sur des réseaux militants d'extrême gauche établis dans plusieurs pays occidentaux.

S'exprimant à Washington lors d'une conférence ministérielle consacrée à la résurgence du terrorisme politique, organisée par le secrétaire d'État américain Marco Rubio, Gideon Sa'ar a dénoncé une alliance opérationnelle entre des organisations terroristes palestiniennes et régionales et des mouvements radicaux actifs en Europe, en Amérique latine ou encore en Afrique.

Le chef de la diplomatie israélienne a notamment cité la "Global Sumud Flotilla", présentée par ses organisateurs comme une mission humanitaire destinée à Gaza. Selon lui, ces navires ne transportaient en réalité aucune aide et leur objectif principal était de briser le blocus maritime imposé au territoire palestinien, au bénéfice du Hamas.

Gideon Sa'ar affirme que des documents saisis par Tsahal font apparaître un financement du Hamas, une implication opérationnelle de l'organisation terroriste ainsi qu'une propriété dissimulée de certains bateaux par l'intermédiaire d'une société-écran espagnole. Il soutient également que la flottille serait administrée par un réseau lié au Hamas et aux Frères musulmans.

"Le Hamas fournit la stratégie, tandis que les militants apportent la légitimité dans les médias occidentaux", a-t-il déclaré. Selon lui, ces réseaux assureraient la logistique, recruteraient des participants, mobiliseraient des groupes étudiants et organiseraient la pression médiatique et politique autour de ces opérations.

Le ministre israélien a également affirmé que les organisateurs de ces campagnes entretenaient des liens directs avec plusieurs organisations terroristes, parmi lesquelles le Hamas, le Jihad islamique palestinien, le Hezbollah et le Front populaire de libération de la Palestine. Il a enfin accusé de hauts responsables du Hamas de coordonner certaines de ces initiatives depuis le Royaume-Uni et d'autres capitales occidentales.