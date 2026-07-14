Gideon Sa'ar attendu à Washington pour un sommet sur le "terrorisme d’extrême gauche"

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, doit se rendre jeudi à Washington pour participer à une conférence internationale consacrée à la lutte contre la "résurgence du terrorisme d’extrême gauche transnational", organisée par le secrétaire d’État américain Marco Rubio.

Des ministres et hauts responsables d’une soixantaine de pays ont été conviés à cette rencontre, qui doit permettre d’examiner les moyens de renforcer la coopération internationale face aux violences politiques attribuées à des mouvements d’extrême gauche. L’administration Trump souhaite notamment favoriser le partage de renseignements et la coordination entre les services de sécurité et les forces de l’ordre.

Les autres rendez-vous prévus au programme de Gideon Sa'ar n’ont pas encore été finalisés. Ce déplacement constituera néanmoins une occasion pour le chef de la diplomatie israélienne de renforcer ses contacts à Washington, où les principaux dossiers stratégiques concernant Israël ont jusqu’à présent été largement gérés par le Premier ministre Benjamin Netanyahou, ses proches conseillers et l’ambassadeur israélien aux États-Unis, Yechiel Leiter.

La conférence s’inscrit dans la nouvelle stratégie antiterroriste de l’administration américaine, qui affirme vouloir mieux répondre aux assassinats politiques, aux attaques contre les institutions et aux violences visant les forces de l’ordre ou les infrastructures. Les responsables américains ont multiplié les appels à agir contre les mouvements violents d’extrême gauche, notamment après l’assassinat en septembre du militant conservateur Charlie Kirk et les tentatives d’assassinat contre Donald Trump.