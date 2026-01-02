Iran : messages de soutien de ministres israéliens aux manifestants, silence calculé de Netanyahou

Un message diffusé jeudi sur un compte de réseaux sociaux rattaché au ministère israélien des Affaires étrangères a été interprété comme un signal de soutien aux vastes mobilisations populaires qui secouent l’Iran sur fond de crise du coût de la vie, alors que le Premier ministre Benjamin Netanyahou est resté silencieux.

Publié sur le compte Instagram du ministère en langue persane, le message montrait une illustration symbolique : un lion et un soleil, emblèmes de l’Iran d’avant la révolution islamique de 1979, avec la patte du lion posée sur un sablier. À la base de celui-ci figurait l’emblème officiel de la République islamique. La légende évoquait « le soulèvement des lions et des lionnes d’Iran contre les ténèbres », ajoutant que « la lumière finit toujours par vaincre l’obscurité ».

Ce message est apparu alors que les manifestations, motivées par la flambée des prix et l’effondrement de la monnaie nationale, continuaient de s’étendre à travers le pays, faisant au moins six morts jeudi, selon plusieurs sources.

Plus tôt dans la journée, un autre visuel publié par le même compte montrait une caricature de dirigeants iraniens semblant pris de panique face à la contestation. Le texte accompagnant l’image affirmait que « le calendrier de destruction qu’ils avaient prévu pour Israël se retourne désormais contre eux ».

Plusieurs membres du gouvernement israélien ont, eux, exprimé ouvertement leur appui aux manifestants. La ministre des Sciences et de la Technologie, Gila Gamliel, a diffusé une vidéo dans laquelle elle juge les protestations « légitimes » et prédit l’effondrement du régime. Elle a également partagé, plus tôt dans la semaine, une photo d’elle portant une casquette « Make Iran Great Again », en citant Reza Pahlavi, fils du Shah déchu et figure de l’opposition en exil.

Le ministre des Affaires de la diaspora, Amichai Chikli, a lui aussi affiché sa solidarité avec le peuple iranien, accompagnant son message d’une image – vraisemblablement générée par intelligence artificielle – représentant une manifestation dominée par le drapeau au lion et au soleil.

Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a quant à lui, publié un message de soutien en persan : « Le peuple iranien mérite de vivre libre, libéré du dictateur sanguinaire Khamenei. » Il y ajoute un message direct aux citoyens iraniens : « Nous sommes avec vous ! » Le tweet était accompagné d’une illustration provocante représentant une statue du Guide suprême iranien, Ali Khamenei, en train de se désintégrer, avec à côté une corde et un drapeau iranien en flammes. En légende, on pouvait lire : « Le dictateur doit tomber. »

À l’inverse, Benjamin Netanyahu n’a fait aucune déclaration publique sur les événements en cours. Selon les médias israéliens, cette réserve s’expliquerait par la crainte qu’une prise de position directe du Premier ministre ne serve de prétexte à Téhéran pour s’en prendre à Israël et détourner l’attention de ses difficultés économiques internes. Une prudence qui aurait été confirmée lors d’une réunion d’information tenue par Netanyahou à West Palm Beach, aux États-Unis.

Dans un message spectaculaire qui a pris le monde court, Donald Trump a affirmé que les Etats-Unis n'hésiteraient pas à s'en prendre à Téhéran "si des manifestants pacifiques étaient tués". "Nous sommes prêts à intervenir", a-t-il assuré.