Intensification des violences en Iran, les médias locaux font état de 37 morts

Les manifestations se poursuivent en Iran, et selon des sources de l’opposition, les forces du régime répriment les protestations avec une intensité croissante. Les témoignages et enregistrements de tirs à balles réelles sur les manifestants se multiplient, faisant craindre un bilan en vies humaines qui continue de s’alourdir.

Les médias locaux font état de 37 morts parmi les civils, notamment près du bâtiment du gouverneur à Lordegan, dans le sud-ouest du pays, où les heurts avec les forces de l'ordre ont été particulièrement violents.

Les manifestations se sont étendues à de nombreuses villes du pays, notamment Téhéran, Mashhad, Shiraz, Arak et Babol. À Téhéran, les commerçants du marché central de gros de fruits et légumes ont rejoint le mouvement, appelant à la grève et scandant des slogans tels que « Ni Gaza, ni Liban, ma vie pour l'Iran ! ».

À Mashhad, les étudiants des universités Ferdowsi et Khayyam ont repris des slogans similaires contre la République islamique. Partout dans le pays, les protestataires dénoncent la corruption, les restrictions politiques et les interventions étrangères, alors que les forces de sécurité multiplient les interventions pour disperser les rassemblements.

Tout au long de la journée, des vidéos partagées sur les réseaux sociaux montrent des affrontements entre manifestants et membres des forces de sécurité, notamment le Bassidj, la force paramilitaire du régime. Certains manifestants ont été filmés en train de lancer des pierres et des cocktails Molotov contre les véhicules et positions des forces répressives.

Parallèlement, plusieurs vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent des morts et des blessés, tandis que les groupes d’opposition dénoncent une forte recrudescence de la violence. Le nombre exact de victimes n’a pas pu être confirmé de manière indépendante.

Les manifestations, initialement déclenchées par des revendications sociales et politiques, se sont intensifiées ces dernières heures, et la situation reste très volatile à travers le pays.