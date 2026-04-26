Le gouvernement israélien a validé à l’unanimité, sur proposition du ministre des Affaires étrangères Gideon Sa'ar, plusieurs nominations importantes au sein du service diplomatique israélien. Ces décisions concernent notamment les représentations d’Israël à Singapour, au Timor-Leste et au Somaliland.

Yahel Vilan a été nommé ambassadeur d’Israël à Singapour et au Timor-Leste (Timor oriental). Diplomate chevronné, il a déjà occupé les fonctions d’ambassadeur au Kenya ainsi qu’en Serbie. Sa nomination vise à renforcer la présence israélienne en Asie du Sud-Est, une région stratégique sur les plans économique et diplomatique.

Dans le même temps, Michael Lotem a été désigné premier ambassadeur d’Israël auprès du Somaliland. Actuellement ambassadeur économique itinérant pour l’Afrique, il a déjà représenté Israël au Kenya, en Azerbaijan et au Kazakhstan. Dans un premier temps, il exercera ses fonctions sans résidence permanente sur place.

Cette nomination revêt une portée particulière, puisqu’elle intervient quelques mois après l’établissement officiel des relations entre Israël et le Somaliland en décembre 2025. Elle fait également suite à la visite qualifiée d’historique de Gideon Sa'ar dans ce territoire en janvier dernier.

En février, le Somaliland avait déjà annoncé la nomination de Mohamed Haji comme premier ambassadeur en Israël. Ces développements traduisent un rapprochement diplomatique inédit entre les deux parties et confirment la volonté d’Israël d’élargir ses partenariats sur le continent africain.