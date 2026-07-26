"Les Iraniens ne sont pas morts pour le détroit d'Ormuz": Reza Pahlavi dénonce la politique américaine face à Téhéran

Le prince héritier iranien en exil, Reza Pahlavi, a vivement critiqué ce dimanche la politique de Donald Trump, estimant que les sacrifices consentis par les Iraniens opposés au régime de Téhéran ne pouvaient être réduits à des considérations stratégiques ou diplomatiques.

Sans citer directement le président américain, Reza Pahlavi a déclaré que les milliers d'Iraniens tués ces dernières années dans le cadre de la répression des manifestations n'étaient pas morts pour garantir la stabilité du détroit d'Ormuz ou pour permettre la conclusion d'un nouvel accord nucléaire.

« Ils ne sont pas morts pour que le détroit d'Ormuz reste ouvert ni pour un accord nucléaire. Ils sont morts pour la liberté », a-t-il affirmé lors d'une rencontre avec Sylvan Adams, président du Congrès juif mondial en Israël.

Au cours de cette rencontre, Reza Pahlavi a évoqué son projet d'un Iran débarrassé du régime actuel et engagé sur la voie de la démocratie. Il a estimé qu'une fois la menace représentée par les autorités iraniennes écartée, son pays pourrait se reconstruire avec le soutien de la communauté internationale.

« Ce que nous cherchons à accomplir au XXIe siècle a en réalité commencé il y a 2 500 ans », a déclaré le prince héritier, faisant référence aux liens historiques entre les peuples iranien et juif.

Il a également souligné les relations anciennes entre l'Iran et Israël, affirmant que les deux pays partageaient un héritage historique et culturel particulier. « L'Iran et Israël sont les deux seuls pays au monde à avoir un lien biblique », a-t-il déclaré, remerciant les communautés juives et israéliennes pour leur soutien aux opposants au régime iranien.

Sylvan Adams a exprimé son soutien à la vision d'un Iran « libre, pluraliste, représentatif et démocratique ». « Le peuple juif tout entier soutient votre vision et nous serons à vos côtés », a-t-il déclaré.

Lors de la rencontre, Sylvan Adams a offert à Reza Pahlavi deux mezouzas fabriquées en pierre de Jérusalem par un artisan israélien d'origine iranienne. Il a expliqué que ces objets avaient une forte portée symbolique : l'une serait destinée, selon lui, à la future ambassade d'Israël à Téhéran, et l'autre à une future ambassade d'Iran à Jérusalem.

Cette rencontre intervient alors que Reza Pahlavi multiplie les prises de parole internationales pour défendre une transition politique en Iran et renforcer les liens entre les opposants au régime de la République islamique et leurs soutiens à l'étranger.