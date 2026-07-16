Reza Pahlavi : "Le régime iranien est au bord du précipice"

Pour Reza Pahlavi, fils du dernier Shah d’Iran, la République islamique traverse la crise la plus profonde de son histoire. Invité de Christian Malard sur i24NEWS, l’opposant en exil estime que le pouvoir des mollahs est désormais fragilisé de l’intérieur comme de l’extérieur et que l’heure d’un changement historique approche.

Selon lui, les frappes américaines et la pression internationale ont considérablement réduit les capacités du régime, mais elles ne suffiront pas à provoquer sa chute. Le véritable moteur du changement, insiste-t-il, sera le peuple iranien. "Ce sont les Iraniens eux-mêmes qui doivent reprendre leur destin en main", affirme-t-il, appelant à une transition conduite par les citoyens et non imposée de l'extérieur.

Reza Pahlavi assure que l'opposition s'organise depuis plusieurs années. Des réseaux clandestins seraient déjà présents dans tout le pays afin de préparer l'après-régime et d'éviter un vide institutionnel. Son objectif est clair : garantir une transition pacifique vers un État démocratique, fondé sur les libertés individuelles, la séparation de la religion et de l'État et le respect des droits fondamentaux.

Interrogé sur les risques de guerre civile, il se veut rassurant. Selon lui, une large majorité des Iraniens aspire à tourner la page de la République islamique et partage une même volonté de reconstruire le pays. Il estime également que les forces de sécurité pourraient progressivement se rallier au peuple si le régime venait à s'effondrer.

Reza Pahlavi adresse enfin un message aux démocraties occidentales. Il les invite à cesser toute politique d'apaisement envers Téhéran et à soutenir davantage la société civile iranienne plutôt que les dirigeants en place. Pour lui, la communauté internationale doit accompagner les aspirations démocratiques des Iraniens sans chercher à choisir leur avenir.

Au terme de cet entretien exceptionnel, le fils du dernier Shah affiche une conviction intacte : le régime iranien vit ses derniers moments et l'avenir de l'Iran appartient désormais à son peuple