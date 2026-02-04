"Les liens historiques entre Israël et le Venezuela seront restaurés", assure María Corina Machado

Le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Sa’ar a rencontré mardi la figure de l’opposition vénézuélienne María Corina Machado, lauréate du prix Nobel de la paix, pour un échange consacré à l’avenir politique du Venezuela et aux perspectives d’un retour à la démocratie.

À l’issue de la rencontre, Gideon Sa’ar a salué le courage de María Corina Machado, estimant que son combat constituait une source d’inspiration bien au-delà des frontières vénézuéliennes. Le chef de la diplomatie israélienne a déclaré souhaiter que le peuple vénézuélien puisse prochainement choisir ses dirigeants lors d’élections libres, après de longues années de répression sous les présidences de Nicolás Maduro et de son prédécesseur Hugo Chávez. Les discussions ont également porté sur l’évolution récente de la situation régionale, notamment depuis l’opération américaine "Absolute Resolve", menée sous la présidence de Donald Trump.

De son côté, María Corina Machado a qualifié l’entretien d’approfondi et constructif, affirmant que le Venezuela s’engageait déjà dans un processus orienté vers la démocratie. Elle a souligné que son pays aspirait à redevenir un partenaire fiable et stable pour les démocraties du monde, offrant de nouvelles opportunités en matière d’investissements et d’échanges économiques. Selon elle, la réintégration du Venezuela dans le camp démocratique permettrait également de renforcer les alliances internationales face aux menaces pesant sur la sécurité globale.

L’opposante vénézuélienne a par ailleurs insisté sur les liens historiques étroits entre Israël et le Venezuela, affirmant que ceux-ci seraient restaurés et renforcés dans un contexte de liberté retrouvée. Un message qui s’inscrit dans sa stratégie de repositionnement international en vue d’un changement de régime à Caracas.

Cette rencontre intervient quelques semaines après un entretien de María Corina Machado à Washington avec Donald Trump, à qui elle avait remis symboliquement sa médaille du prix Nobel de la paix. Bien que l’ancien président américain ait exprimé à plusieurs reprises son ambition d’obtenir cette distinction, le comité Nobel avait précisé que le prix n’était pas transférable, malgré la volonté affichée de Machado de le partager avec lui.

À travers cette rencontre, Israël réaffirme ainsi son soutien aux forces démocratiques vénézuéliennes et à une transition politique susceptible de redessiner les équilibres diplomatiques en Amérique latine.