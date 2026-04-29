Liban : Israël demande à Donald Trump de limiter les négociations à deux semaines

Israël a demandé aux États-Unis de restreindre à une période de deux à trois semaines les efforts diplomatiques en cours avec le Liban, dans un contexte de tensions persistantes avec le Hezbollah. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou s’est entretenu avec le président américain Donald Trump afin de fixer une échéance claire aux discussions, qui devraient se poursuivre jusqu’à la mi-mai.

Du côté israélien, cette demande repose sur un constat : les attaques répétées du Hezbollah contre les forces de Tsahal et les localités du nord compromettent les chances d’aboutir à un accord. Les responsables politiques estiment que la stratégie actuelle de retenue, imposée dans le cadre des discussions régionales, affaiblit la dissuasion israélienne et expose davantage les populations civiles.

Selon cette position, si les négociations n’aboutissent pas dans le délai imparti, Israël souhaite obtenir le feu vert de Washington pour revenir à « son plan initial », impliquant une intensification des opérations militaires. En parallèle, Tsahal opère actuellement sous des restrictions strictes : l’armée évite toute frappe en profondeur au Liban, et toute action au nord du fleuve Litani nécessite une autorisation politique préalable.

Ce cadre opérationnel, qui privilégie la réaction plutôt que l’initiative, est perçu par certains responsables comme un avantage indirect pour le Hezbollah, lui permettant de se réorganiser et de renforcer sa posture sur le terrain. Cette retenue s’inscrit toutefois dans une logique plus large, liée aux efforts américains pour parvenir à un accord avec l’Iran.

Sur le terrain, le chef d’état-major, le général Eyal Zamir, a confirmé que les forces israéliennes appliquent les directives politiques. En visite dans le sud du Liban, il a rappelé que l’objectif reste d’empêcher les tirs directs contre les localités israéliennes et d’assurer la sécurité des habitants du nord.

Reste une interrogation centrale : le prix stratégique payé par Israël dans cette phase de retenue servira-t-il réellement ses intérêts à long terme, alors que la pression sécuritaire demeure constante sur le front nord.