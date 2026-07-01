Mike Huckabee : "L'Iran menace non seulement Israël, mais aussi chaque citoyen américain"

Israël et les États-Unis ont franchi mercredi une nouvelle étape dans l'installation durable de l'ambassade américaine à Jérusalem avec la signature d'un accord portant sur l'attribution du terrain destiné à la construction du futur siège permanent de la représentation diplomatique américaine.

La cérémonie, organisée au ministère israélien des Affaires étrangères à Jérusalem, a réuni notamment l'ambassadeur américain en Israël, Mike Huckabee, et le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar.

Lors de son discours, Huckabee a souligné que la menace représentée par l'Iran dépassait largement le cadre israélien. "La menace de l'Iran ne vise pas seulement Israël, mais chaque citoyen américain", a-t-il déclaré. Revenant sur la décision de transférer l'ambassade américaine de Tel-Aviv à Jérusalem, il a raconté avoir demandé au président Donald Trump pourquoi il avait pris cette décision. Selon lui, Trump lui aurait répondu : "J'avais dit que je le ferais et c'était la bonne chose à faire". Huckabee a ajouté que ce choix envoyait un message clair au monde : "Nous sommes aux côtés d'Israël. Nous sommes fiers de notre partenariat avec le peuple juif et les citoyens d'Israël".

De son côté, Gideon Sa'ar a qualifié la cérémonie de nouvelle étape dans l'alliance entre les deux pays. "Israël est l'atout stratégique le plus important des États-Unis au Moyen-Orient", a-t-il affirmé, estimant que la relation entre les deux alliés était mutuellement indispensable. "De la même manière que les États-Unis sont essentiels et irremplaçables pour Israël, Israël est essentiel pour les États-Unis et pour leurs intérêts dans cette région", a-t-il déclaré.

Le chef de la diplomatie israélienne a également salué la décision prise par Donald Trump en 2018 de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël et d'y transférer l'ambassade américaine. Selon lui, cette décision constituait un "acte de justice historique" dont la signature de l'accord pour la construction du siège permanent de l'ambassade renforce aujourd'hui encore la portée pour les générations futures.