Mike Huckabee propose d'expulser les terroristes du Hamas et du Hezbollah vers l'Iran

Dans un message publié mercredi sur les réseaux sociaux, Mike Huckabee a réagi aux exigences iraniennes demandant à Israël de cesser ses opérations à la frontière libanaise face au Hezbollah.

L’ambassadeur américain a également évoqué le plan de paix à Gaza, qui repose selon lui sur le désarmement du Hamas. Il a alors avancé une proposition radicale: expulser tous les membres du Hamas et du Hezbollah vers l’Iran, qu’il décrit comme leur « vaisseau-mère ».

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Selon Mike Huckabee, une telle mesure permettrait de libérer le Liban et Israël de l’influence des groupes soutenus par Téhéran et de « donner une chance à la paix ».

Cette déclaration intervient alors que l’Iran a accusé Israël d’avoir violé à plusieurs reprises le cessez-le-feu dans le sud du Liban ces derniers jours. Le quartier général iranien Khatam al-Anbiya a affirmé qu’Israël avait mené 84 violations depuis l’annonce américaine de la fin de la guerre.

Dans son communiqué, l’Iran a menacé Israël d’une riposte sévère si ses opérations dans le sud du Liban se poursuivaient.