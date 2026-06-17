Mike Huckabee propose d'expulser les terroristes du Hamas et du Hezbollah vers l'Iran
L’ambassadeur américain en Israël Mike Huckabee propose d’expulser les membres du Hamas et du Hezbollah vers l’Iran.
Dans un message publié mercredi sur les réseaux sociaux, Mike Huckabee a réagi aux exigences iraniennes demandant à Israël de cesser ses opérations à la frontière libanaise face au Hezbollah.
L’ambassadeur américain a également évoqué le plan de paix à Gaza, qui repose selon lui sur le désarmement du Hamas. Il a alors avancé une proposition radicale: expulser tous les membres du Hamas et du Hezbollah vers l’Iran, qu’il décrit comme leur « vaisseau-mère ».
https://x.com/i/web/status/2067154997607845901
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Selon Mike Huckabee, une telle mesure permettrait de libérer le Liban et Israël de l’influence des groupes soutenus par Téhéran et de « donner une chance à la paix ».
Cette déclaration intervient alors que l’Iran a accusé Israël d’avoir violé à plusieurs reprises le cessez-le-feu dans le sud du Liban ces derniers jours. Le quartier général iranien Khatam al-Anbiya a affirmé qu’Israël avait mené 84 violations depuis l’annonce américaine de la fin de la guerre.
Dans son communiqué, l’Iran a menacé Israël d’une riposte sévère si ses opérations dans le sud du Liban se poursuivaient.