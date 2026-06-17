Mojtaba Khamenei aurait validé l’accord

D’après des responsables cités par CNN, le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei aurait accordé une approbation discrète au texte négocié avec Washington. Des discussions internes seraient en cours à Téhéran sur une éventuelle déclaration qu’il pourrait publier avant la cérémonie de signature prévue vendredi.

Selon ces mêmes sources, la formulation de l’accord aurait été volontairement laissée vague afin de tenir compte des tensions internes au régime iranien. La publication publique du texte pourrait toutefois compliquer la diffusion d’un message officiel de Mojtaba Khamenei avant la signature.

Mardi, la chaîne saoudienne anglophone Al Arabiya a publié ce qu’elle présente comme le contenu du mémorandum d’entente entre les États-Unis et l’Iran. Le document, composé de quatorze points, prévoirait d’importants avantages économiques pour Téhéran.

Parmi les mesures citées figureraient la levée du blocus naval imposé à l’Iran, le rétablissement progressif du trafic maritime à son niveau antérieur, ainsi que l’autorisation d’exporter du pétrole brut, des produits pétrochimiques et leurs dérivés grâce à des exemptions de sanctions accordées dès la signature du texte.

Le document évoquerait également une fin immédiate et permanente de la guerre sur tous les fronts, y compris au Liban. Les parties s’engageraient en outre à s’abstenir de toute action militaire et de toute menace mutuelle.

Cette possible approbation de Mojtaba Khamenei intervient alors que l’accord entre Washington et Téhéran suscite de fortes interrogations en Israël et aux États-Unis, notamment sur les concessions accordées au régime iranien et sur les garanties exigées concernant son programme nucléaire.