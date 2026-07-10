Mike Huckabee rend hommage à Shiri, Ariel et Kfir Bibas

L’ambassadeur des États-Unis en Israël, Mike Huckabee, a participé jeudi à une cérémonie organisée au moshav HaYogev, près d’Afula, en mémoire de Shiri Bibas et de ses deux enfants, Ariel et Kfir. Un arbre a été planté et dédié à leur famille dans le cadre de l’initiative "My Tree in Israel".

Yarden Bibas et sa sœur Ofri assistaient également à l’événement. Mike Huckabee a présenté ses condoléances à Yarden, rappelant que le monde entier avait prié pour le retour sain et sauf de sa famille. Il a également affirmé que les atrocités commises le 7 octobre et les épreuves traversées par Israël ne devaient jamais être oubliées.

L’enlèvement de Shiri Bibas, de son fils Ariel, âgé de quatre ans, et de Kfir, âgé de neuf mois, à leur domicile du kibboutz Nir Oz, était devenu l’un des symboles les plus marquants de l’attaque terroriste du Hamas. Les images de la mère serrant ses deux enfants contre elle tandis qu’ils étaient emmenés vers Gaza avaient suscité une émotion internationale. Leurs dépouilles ont par la suite été restituées à Israël.

Un autre moment émouvant de la cérémonie a eu lieu lorsqu’Avi Harush, père du soldat Reef Harush, a présenté à l’ambassadeur l’arbre planté en mémoire de son fils. Membre d’une unité de commando, Reef Harush est tombé au combat dans la bande de Gaza en avril 2024.

Mike Huckabee a également visité un pressoir à huile d’olive du moshav. Il a expliqué acheter chaque année plusieurs bouteilles d’huile israélienne pour les offrir à ses proches pendant les fêtes. L’ambassadeur a par ailleurs modifié la plaque apposée sur un olivier qu’il avait précédemment adopté, remplaçant le titre de "gouverneur Huckabee" par celui d’"ambassadeur Huckabee". Il a également adopté un nouvel arbre en l’honneur de sa fille, Sarah Huckabee Sanders, gouverneure de l’Arkansas.

L’initiative "My Tree in Israel" permet à des soutiens d’Israël à travers le monde d’adopter des oliviers, des vignes ou des parts de fûts de whisky, afin de soutenir les agriculteurs et l’économie locale.