"Nous opérons partout, tous les jours", déclare Yoav Gallant après la frappe à Damas

Après l’élimination d'un haut responsable des Gardiens de la révolution islamique d’Iran dans une frappe aérienne à Damas, en Syrie, le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant a déclaré en commission des Affaires étrangères et de la Défense : "Nous opérons partout, tous les jours pour empêcher le renforcement de nos ennemis et pour faire comprendre à tous ceux qui agissent contre nous, partout au Moyen-Orient, que le prix à payer pour chaque action contre Israël sera très lourd".

L'Iran a réagi à la frappe attribuée à Israël en menaçant l’État hébreu de représailles. "L'attaque israélienne à Damas ne restera pas sans réponse", a averti le président iranien Ebrahim Raïssi. "Les sionistes doivent savoir qu'ils n'atteindront jamais leurs objectifs maléfiques par des actions aussi inhumaines", a-t-il ajouté. Le guide suprême iranien, Ali Khamenei, a même promis de se venger d'Israël, affirmant que qu’"il le regrettera".

AP Photo/Omar Sanadiki

Lundi soir, l'Iran a adressé une lettre au secrétaire général de l'ONU et au Conseil de sécurité appelant à considérer "les crimes et attaques lâches du régime israélien" comme "une violation flagrante de la Déclaration des droits de l'ONU et du droit international et du principe fondamental de non-violation de la souveraineté diplomatique et consulaire". "Le régime sioniste porte l’entière responsabilité des conséquences".

La Russie a de son côté demandé une réunion urgente du Conseil de sécurité de l'ONU après la frappe imputée à Israël. Israël reste officiellement silencieux sur l'attaque, mais quatre responsables israéliens anonymes ont admis dans une conversation avec le New York Times que Tsahal en était à l'origine.