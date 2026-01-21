Nouvelle passe d’armes entre l’ONU et Israël après la démolition du siège de l'UNRWA à Jérusalem

Une nouvelle polémique oppose les Nations unies et Israël après la démolition par les autorités israéliennes du siège de l’UNRWA à Sheikh Jarrah, à Jérusalem. Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a fermement condamné cette opération visant l’agence onusienne pour les "réfugiés palestiniens", jugeant qu’elle violait le caractère inviolable des locaux de l’ONU.

Dans un communiqué publié mardi par son adjoint Farhan Haq, Antonio Guterres a dénoncé "dans les termes les plus forts" l’action israélienne, rappelant que le site de Sheikh Jarrah demeure une propriété des Nations unies, protégée par le droit international. Il a estimé "totalement inacceptables" les mesures prises contre l’UNRWA, qu’il juge contraires aux obligations d’Israël au regard de la Charte de l’ONU et des conventions internationales. Le chef de l’ONU a appelé Israël à cesser immédiatement les démolitions et à restituer les locaux sans délai.

La réaction israélienne ne s’est pas fait attendre. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Oren Marmorstein, a répliqué sur les réseaux sociaux en soulignant les liens "directs et prouvés" entre l’UNRWA et des terroristes du Hamas. Il a diffusé une vidéo montrant Mohammad Marwan Abu Itiwi, identifié comme terroriste du Hamas ayant participé aux massacres du 7 octobre 2023, accompagnée d’un document indiquant qu’il était employé comme chauffeur par l’UNRWA. "Était-ce votre employé du mois ?", a-t-il ironisé.

Ce bras de fer s’inscrit dans un contexte de durcissement de la politique israélienne envers l’agence onusienne. En octobre 2024, la Knesset a voté une loi interdisant à l’UNRWA d’opérer en Israël et prohibant tout contact officiel avec elle. Le texte a été renforcé récemment pour empêcher la fourniture d’eau et d’électricité à ses installations, tandis que les bureaux de l’agence à Jérusalem ont été saisis.

Antonio Guterres avait déjà averti Israël début janvier qu’il pourrait saisir la Cour internationale de justice (CIJ) si ces lois n’étaient pas abrogées. Dans une lettre adressée le 8 janvier 2026 à Benjamin Netanyahou, il affirmait que certaines mesures israéliennes violaient clairement le droit international et devaient être annulées.

Depuis des années, l’UNRWA est critiquée pour sa coopération avec le Hamas, critiques renforcées après les preuves fournies par Israël en 2024 sur l’implication de membres de l’agence dans les attaques du 7 octobre. Un groupe d’examen dirigé par l’ancienne ministre française Catherine Colonna a reconnu des problèmes de neutralité, tout en estimant qu’Israël n’avait pas encore démontré que de nombreux employés appartenaient à des organisations terroristes.

D’autres révélations ont ravivé la controverse : une ex-otage du Hamas, Emily Damari, a affirmé avoir été détenue dans une installation de l’UNRWA, tandis que l’USAID a accusé l’ONU d’avoir entravé une enquête américaine sur les liens entre l’agence et le Hamas. Malgré cela, la CIJ a récemment exigé qu’Israël facilite l’entrée de l’aide humanitaire à Gaza via les agences de l’ONU, y compris l’UNRWA, une décision vivement critiquée par Israël et les États-Unis.