Washington accueille de nouvelles discussions entre Israël et le Liban la semaine prochaine

De nouvelles discussions entre Israël et le Liban doivent se tenir les 14 et 15 mai à Washington, dans un contexte régional toujours marqué par de fortes tensions sécuritaires. L’annonce a été faite jeudi par un responsable du département d’État américain, sous couvert d’anonymat, au lendemain d’une frappe israélienne près de Beyrouth visant un chef militaire du Hezbollah, la première opération de ce type dans la région depuis près d’un mois.

« Il y aura des discussions entre le Liban et Israël jeudi et vendredi de la semaine prochaine à Washington », a indiqué ce responsable américain, confirmant la poursuite des efforts diplomatiques menés par les États-Unis pour éviter une reprise à grande échelle des affrontements entre les deux pays voisins, officiellement toujours en état de guerre.

Ces échanges interviennent alors que la frontière israélo-libanaise reste extrêmement sensible depuis le début de la guerre à Gaza en octobre 2023.

Washington tente depuis plusieurs mois de favoriser un arrangement sécuritaire durable visant notamment à éloigner les forces du Hezbollah de la frontière nord d’Israël et à renforcer le rôle de l’armée libanaise dans le sud du Liban, conformément à la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l’ONU adoptée après la guerre de 2006.

Aucun détail n’a encore été communiqué sur la composition exacte des délégations ni sur l’ordre du jour précis des discussions, mais les États-Unis espèrent relancer une dynamique diplomatique susceptible de réduire le risque d’escalade régionale.