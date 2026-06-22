David Bitan : "Trump nuit au Likoud"

Le député du Likoud David Bitan a critiqué lundi le projet visant à remplacer les primaires du parti par une commission de sélection, avertissant qu'une telle réforme pourrait, à terme, menacer l'existence même du mouvement.

Interrogé sur la radio 103FM, Bitan, qui a saisi la justice pour contester l'annulation des primaires, a estimé que « le système d'une commission de sélection ne convient pas au Likoud ». Selon lui, il est impossible de modifier aussi profondément les règles internes à quelques semaines d'un scrutin.

Le parlementaire a également accusé Benjamin Netanyahou de vouloir suivre l'exemple d'autres partis israéliens en désignant lui-même les candidats à la Knesset. « Il aimerait être comme les autres partis et nommer lui-même les députés. Cela lui démange les mains », a-t-il lancé. Bitan a rappelé que Netanyahou lui-même n'aurait probablement jamais intégré le Likoud sans le système démocratique des primaires. « Grâce à la démocratie, il est entré au Likoud et est devenu Premier ministre », a-t-il déclaré, évoquant l'opposition que lui auraient alors manifestée plusieurs figures historiques du parti.

Le député a mis en garde contre les conséquences d'une suppression des primaires, estimant que l'activité militante du Likoud s'éteindrait plusieurs mois avant les élections et que le parti finirait par disparaître. « Sans démocratie, le Likoud sera effacé d'ici huit ans », a-t-il prédit.

David Bitan a également commenté l'accord conclu entre les États-Unis et l'Iran, ainsi que les tensions entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou. « Trump nuit au Likoud, c'est tout à fait clair », a-t-il affirmé, estimant qu'Israël devra probablement agir régulièrement pour empêcher une nouvelle montée en puissance de l'Iran.