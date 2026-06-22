David Bitan : "Trump nuit au Likoud"
Figure influente du Likoud, il accuse Donald Trump de fragiliser le parti de Benjamin Netanyahou et met en garde contre un abandon des primaires, qu'il juge essentiel à la survie du mouvement.
Le député du Likoud David Bitan a critiqué lundi le projet visant à remplacer les primaires du parti par une commission de sélection, avertissant qu'une telle réforme pourrait, à terme, menacer l'existence même du mouvement.
Interrogé sur la radio 103FM, Bitan, qui a saisi la justice pour contester l'annulation des primaires, a estimé que « le système d'une commission de sélection ne convient pas au Likoud ». Selon lui, il est impossible de modifier aussi profondément les règles internes à quelques semaines d'un scrutin.
Le parlementaire a également accusé Benjamin Netanyahou de vouloir suivre l'exemple d'autres partis israéliens en désignant lui-même les candidats à la Knesset. « Il aimerait être comme les autres partis et nommer lui-même les députés. Cela lui démange les mains », a-t-il lancé. Bitan a rappelé que Netanyahou lui-même n'aurait probablement jamais intégré le Likoud sans le système démocratique des primaires. « Grâce à la démocratie, il est entré au Likoud et est devenu Premier ministre », a-t-il déclaré, évoquant l'opposition que lui auraient alors manifestée plusieurs figures historiques du parti.
Le député a mis en garde contre les conséquences d'une suppression des primaires, estimant que l'activité militante du Likoud s'éteindrait plusieurs mois avant les élections et que le parti finirait par disparaître. « Sans démocratie, le Likoud sera effacé d'ici huit ans », a-t-il prédit.
David Bitan a également commenté l'accord conclu entre les États-Unis et l'Iran, ainsi que les tensions entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou. « Trump nuit au Likoud, c'est tout à fait clair », a-t-il affirmé, estimant qu'Israël devra probablement agir régulièrement pour empêcher une nouvelle montée en puissance de l'Iran.