Demande de grâce : Netanyahou se désolidarise après l’attaque frontale de Trump contre Herzog

Le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahou a publié samedi soir un communiqué visant à prendre ses distances avec les critiques formulées quelques jours plus tôt par le président américain Donald Trump contre le président israélien Isaac Herzog. En cause : l’absence de grâce présidentielle en faveur de Netanyahou, actuellement jugé pour fraude, corruption et abus de confiance présumés.

Cette mise au point intervient après que l’entourage de Herzog a indiqué avoir sollicité des éclaircissements auprès du chef du gouvernement, afin de déterminer s’il avait joué un rôle dans les déclarations de Trump. « Si Netanyahu est impliqué, c’est une ligne rouge qui a été franchie », a confié une source proche du président à plusieurs médias israéliens, évoquant la « surprise » et la gravité des propos américains, perçus comme une atteinte au « statut souverain de l’État d’Israël ».

Jeudi, au lendemain de sa rencontre avec Netanyahou à la Maison Blanche, Trump avait publiquement qualifié Herzog de « honteux », l’exhortant à « avoir honte » pour ne pas avoir gracié le Premier ministre. « Son principal pouvoir, c’est d’accorder des grâces, et il ne le fait pas », a-t-il lancé devant la presse, appelant même l’opinion israélienne à condamner l’attitude du président.

Face à la polémique, le bureau du Premier ministre a assuré que ces déclarations relevaient de « l’initiative exclusive » de Trump. « Le Premier ministre l’a appris par les médias et n’en avait aucune connaissance préalable », précise le communiqué, qui évoque également de précédentes prises de position publiques du président américain, notamment lors d’un discours à la Knesset.

Le bureau de Herzog avait réagi dès jeudi, démentant toute décision arrêtée sur une éventuelle grâce. Selon la présidence, le ministère de la Justice examine toujours la demande et doit rendre un avis juridique avant qu’une décision puisse être prise. « Ce n’est qu’à l’issue de cette procédure que le président examinera la demande, conformément à la loi, guidé par sa conscience et sans aucune pression extérieure ou intérieure », a souligné le communiqué, tout en rappelant qu’Israël est « un État souverain régi par l’État de droit ».