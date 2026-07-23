Gilad Erdan et Yuli Edelstein préparent un nouveau parti sans Ayelet Shaked

L’ancien ministre et ambassadeur d’Israël à l’ONU Gilad Erdan s’apprête à annoncer la création d’un nouveau parti de droite, dont le lancement pourrait intervenir dès la semaine prochaine, selon la chaîne publique Kan.

La formation entend se présenter comme un parti de droite libérale et appeler à la constitution d’un large gouvernement sioniste. Elle devrait également s’engager à ne rejoindre aucun gouvernement minoritaire dirigé par l’un ou l’autre des blocs politiques.

L’ancienne ministre Ayelet Shaked ne devrait pas participer à cette initiative. Une alliance avec Benny Gantz ne serait pas non plus envisagée à ce stade, malgré des discussions entre les deux camps.

Yuli Edelstein, qui a également quitté le Likoud, devrait occuper la deuxième place sur la liste derrière Gilad Erdan. Il serait notamment chargé de défendre l’égalité devant le service militaire et l’enrôlement des orthodoxes.

Gilad Erdan mène parallèlement des discussions avec plusieurs personnalités publiques, parmi lesquelles l’ancienne maire de Beit Shemesh Aliza Bloch et Shvut Raanan, l’une des fondatrices du Forum des épouses de réservistes.

L’entourage de Gilad Erdan précise toutefois que son entrée officielle dans la course électorale dépendra de sa capacité à réunir les ressources nécessaires pour mener une campagne susceptible d’assurer le succès du nouveau parti.