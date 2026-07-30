La Commission électorale israélienne craint des violences organisées le jour du scrutin

La Commission électorale centrale israélienne se prépare à d’éventuelles perturbations organisées par des militants politiques le jour des élections, selon des échanges tenus au sein de sa présidence. Plusieurs responsables ont fait état de craintes concernant des provocations délibérées dans les bureaux de vote, susceptibles de provoquer des affrontements ou de perturber le déroulement du scrutin.

Le député Erez Malul a affirmé avoir connaissance de groupes qui chercheraient à organiser des incidents dans certains bureaux de vote, évoquant notamment des méthodes comparables, selon lui, à celles observées lors des manifestations de Kaplan. Il a demandé à la police israélienne et au Shin Bet de recueillir en amont des renseignements afin de prévenir toute tentative de déstabilisation.

La députée Yaël Ron Ben Moshe a également estimé que ces inquiétudes étaient partagées par une partie importante de la population. Elle a notamment fait référence à des incidents impliquant le militant Mordechai David sur le trajet menant à un bureau de vote.

Le président de la Commission électorale centrale, le juge de la Cour suprême Noam Sohlberg, a reconnu la gravité du sujet. "C’est assurément une question préoccupante, que nous traitons avec la police. Si vous disposez d’informations précises, transmettez-les", a-t-il déclaré.

Parallèlement à la menace de troubles politiques, la Commission prépare également le scrutin à un scénario d’attaques de missiles pendant le vote ou le dépouillement, ainsi qu’au risque d’ingérence étrangère récemment évoqué par le directeur du Shin Bet, David Zini.

Des dispositions d’urgence devraient ainsi être approuvées. En cas d’alerte, le vote serait temporairement interrompu et les documents électoraux placés dans une enveloppe spéciale. Le dépouillement serait effectué sur une surface conçue pour permettre un emballage rapide du matériel. À titre exceptionnel, les soldats déployés sur le front pourraient par ailleurs être autorisés à s’identifier et à voter à l’aide de leur plaque militaire.