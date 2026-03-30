Malgré les centaines de millions obtenus, les partis orthodoxes s'en prennent à Netanyahou

Malgré l’adoption dans la nuit du budget 2026 et le transfert de centaines de millions de shekels supplémentaires en faveur du secteur orthodoxe, les représentants religieux ont vivement critiqué le Premier ministre Benjamin Netanyahou dans une lettre ouverte publiée lundi dans le quotidien Hamodia de l’Agoudat Israël. Ce texte marque un durcissement notable du ton à l’égard du chef du gouvernement, accusé de ne pas respecter ses engagements politiques envers ses alliés religieux.

Dans cette lettre, les dirigeants orthodoxes reprochent à Benjamin Netanyahou un manque de détermination pour faire avancer les accords conclus avec eux, l'accusant de "traîner des pieds" sur des dossiers clés, notamment la loi sur la conscription. Ils l’accusent également de les marginaliser dans les processus décisionnels, affirmant avoir découvert certaines mesures majeures par voie de fuites médiatiques ou de décisions administratives, plutôt que dans le cadre de discussions directes au sein de la coalition.

Les critiques portent aussi sur les conditions économiques des étudiants des yeshivot et des enseignants du système éducatif orthodoxe. Les auteurs de la lettre dénoncent une baisse des allocations, évoquant une situation jugée « humiliante », et pointent des inégalités salariales, notamment pour les éducatrices exclues de certaines réformes du système scolaire. Ils estiment que, sous l’actuel gouvernement, les étudiants en Torah sont injustement pénalisés et confrontés à des menaces juridiques liées à la question du service militaire.

Cette offensive politique intervient pourtant quelques heures seulement après l’approbation de nouveaux financements en faveur du secteur orthodoxe, adoptés via une procédure controversée contournant l’opposition de la conseillère juridique du gouvernement. Selon plusieurs informations, ces fonds auraient été intégrés sous forme de réserves budgétaires après un accord politique interne, dans un contexte de tensions persistantes autour de la loi sur la conscription et de l’équilibre fragile au sein de la coalition.