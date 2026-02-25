Menaces contre Netanyahou : un suspect arrêté après un message adressé à Yaïr Lapid

Un individu a été arrêté puis relâché après avoir adressé un message contenant des menaces visant le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le ministre de la Justice Yariv Levin. Selon des informations révélées mercredi, le chef de l’opposition Yaïr Lapid aurait reçu, il y a environ deux mois, un message inquiétant évoquant la possibilité que “quelque chose arrive par erreur” aux deux responsables politiques.

Dans ce message, dont le contenu a été rendu public, l’expéditeur suggérait également qu’un incident puisse toucher un membre de la famille du Premier ministre. Le texte a par la suite été supprimé par son auteur.

À la suite de cette correspondance, Yaïr Lapid a saisi la police et déposé plainte. Les forces de l’ordre ont rapidement identifié et interpellé le suspect, présenté comme un étudiant d’une yeshiva. Selon la police israélienne, l’intéressé a été entendu puis a exprimé des regrets, affirmant que ses propos visaient uniquement à “provoquer” le chef de l’opposition et qu’il n’avait aucune intention de passer à l’acte.

Après examen des circonstances, le suspect a été remis en liberté sous conditions restrictives. Le dossier a été transmis au parquet compétent pour évaluation, conformément aux procédures en vigueur.

Cet épisode s’inscrit dans un contexte plus large de tensions et de menaces visant des responsables politiques. Il y a une dizaine de jours, une enveloppe suspecte avait également été reçue au bureau du Premier ministre. Les services de sécurité et la police étaient intervenus pour la prendre en charge, avant de la transférer à l’Institut biologique pour analyses. Aucun blessé n’avait été signalé.