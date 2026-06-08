Naftali Bennett : "Israël peut vaincre ses ennemis, mais ce gouvernement en est incapable"

L’ancien Premier ministre israélien et président du parti "Ensemble", Naftali Bennett, a lancé une attaque frontale contre le gouvernement de Benjamin Netanyahou, estimant que les événements des dernières vingt-quatre heures marquaient le début d’une "normalisation des tirs sporadiques en provenance d’Iran".

Dans un long message publié lundi, Bennett a affirmé que cette situation resterait comme un tournant négatif dans l’histoire du pays et a accusé le gouvernement actuel d’être incapable de trancher et de remporter une victoire décisive face aux menaces sécuritaires. Selon lui, Israël dispose des capacités nécessaires pour vaincre ses ennemis, mais la coalition au pouvoir empêcherait toute action efficace.

L’ancien chef du gouvernement a notamment reproché à Benjamin Netanyahou de dépendre des partis orthodoxes, ce qui l’empêcherait, selon lui, d’élargir significativement la conscription militaire. Bennett a affirmé qu’Israël manquait d’environ 20 000 soldats et que cette pénurie obligeait l’armée à mener à plusieurs reprises les mêmes opérations sur le terrain. Il a également critiqué l’influence des dirigeants des partis religieux au sein de la coalition, estimant qu’elle paralysait la prise de décision.

Naftali Bennett a aussi dénoncé la conduite de certains ministres, qu’il accuse de privilégier les considérations politiques au détriment des enjeux sécuritaires. Il a évoqué la gestion du front intérieur, la menace des drones et les divisions politiques internes, affirmant que le gouvernement poursuivait l’adoption de lois controversées alors que les soldats israéliens combattaient actuellement au Liban.

Selon Bennett, le principal obstacle à une victoire durable réside dans le manque d’unité nationale. "On ne peut pas l’emporter lorsque nous ne sommes pas ensemble", a-t-il déclaré, appelant à un rassemblement plus large de la société israélienne.

L’ancien Premier ministre a néanmoins assuré que la situation pouvait être corrigée. Il a affirmé qu’un autre gouvernement pourrait recruter des dizaines de milliers de jeunes orthodoxes dans Tsahal, réduire les divisions internes et permettre à Israël de retrouver l’initiative face à ses adversaires. Selon lui, une telle évolution permettrait non seulement de vaincre les ennemis de l’État hébreu, mais aussi de relancer le pays sur le plan national.