Sondage : Gadi Eisenkot progresse au détriment de Bennett et Lapid

Un nouveau sondage réalisé par l’institut Midgam pour Channel 12 confirme la dynamique favorable à Gadi Eisenkot, dont le parti Yashar! continue de gagner du terrain, principalement au détriment de la formation Ensemble, menée par Naftali Bennett et Yair Lapid.

Selon cette enquête, si des élections avaient lieu aujourd’hui, le Likoud arriverait en tête avec 24 sièges, suivi de Yashar! avec 22 sièges. Le parti de Bennett et Lapid obtiendrait 17 sièges.

Le parti Les Démocrates recueillerait 10 sièges, devant Shas et Yisrael Beytenu, crédités chacun de 9 sièges. Otzma Yehudit obtiendrait 8 sièges, Judaïsme unifié de la Torah 7, Hadash-Ta’al et Ra’am 5 chacun, tandis que le Parti sioniste religieux atteindrait tout juste le seuil avec 4 sièges.

Plusieurs formations resteraient sous le seuil électoral, dont Bleu-Blanc de Benny Gantz avec 2,5 %, le parti Les Réservistes de Yoaz Hendel avec 2,2 %, et Balad avec 1,4 %.

Dans cette configuration, le bloc de la coalition actuelle obtiendrait 52 sièges, contre 58 sièges pour le bloc opposé à Benjamin Netanyahou.

Le sondage examine également un scénario d’union entre Benny Gantz, Yoaz Hendel et Dedi Simchi. Une telle liste commune obtiendrait 6 sièges, mais affaiblirait légèrement les principaux partis : le Likoud tomberait à 22 sièges, Yashar! à 20, et le parti Bennett-Lapid à 15 sièges.