Sondage : l’opposition devance Netanyahou et frôle la majorité

Si des élections législatives avaient lieu aujourd’hui en Israël, le bloc opposé à Benjamin Netanyahou obtiendrait une courte majorité à la Knesset, selon un sondage publié vendredi par le quotidien Maariv. L’enquête indique que l’opposition pourrait atteindre 61 sièges, ce qui lui permettrait théoriquement de former un gouvernement sans s’appuyer sur les partis orthodoxes, un changement politique majeur après des années de coalitions dominées par la droite et les partis religieux.

Dans le détail, le Likoud de Benjamin Netanyahou resterait le premier parti avec 25 sièges, talonné de près par la formation de l’ancien Premier ministre Naftali Bennett, créditée de 23 sièges. Le parti Yashar! de Gadi Eisenkot arriverait en troisième position avec 11 élus.

Quatre formations seraient ensuite à égalité avec 9 sièges chacune : Otzma Yehudit, les Démocrates, Yesh Atid et Yisrael Beytenu. Les partis religieux Shas et Judaïsme unifié de la Torah obtiendraient respectivement 8 et 7 sièges, tandis que Hadash-Ta’al et la Liste arabe unie (Ra’am) recueilleraient 5 sièges chacun.

Plusieurs partis échoueraient en revanche à franchir le seuil électoral, dont les Réservistes, Bleu-Blanc, le Sionisme religieux et le parti arabe Balad. Répartis par blocs, les partis de la coalition actuelle totaliseraient 49 sièges, contre 61 pour le centre et la gauche.

Les 10 sièges restants reviendraient aux partis arabes, traditionnellement en dehors des coalitions gouvernementales. Ce scénario dessine ainsi la possibilité d’une alternance politique, même si sa concrétisation dépendrait d’alliances complexes et de la capacité des oppositions à s’entendre.