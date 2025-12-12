Sondage : le Likoud et Bennett se renforcent, mais l'impasse politique persiste

Un nouveau sondage diffusé jeudi soir par N12 confirme la consolidation du Likoud de Benjamin Netanyahou, qui grimpe à 27 sièges (plus 2 par rapport à la semaine dernière), tandis que le parti de Naftali Bennett progresse également à 22 mandats. Malgré ces évolutions, la carte des blocs reste inchangée : l'opposition sioniste obtient 59 sièges, un résultat identique au sondage précédent.

Derrière les deux têtes de liste, les Démocrates de Yair Golan reculent d'un siège à 11 mandats. Yesh Atid de Yair Lapid, le Shas d'Aryeh Deri et Israel Beitenou d'Avigdor Lieberman conservent chacun 9 sièges. Otzma Yehudit d'Itamar Ben Gvir bondit de 2 mandats à 8 sièges, tandis que le parti Yashar de Gadi Eisenkot se maintient à 8. Le parti orthodoxe Yahadout HaTorah reste stable avec 7 sièges, et les formations arabes Hadash-Ta'al et Ra'am obtiennent chacune 5 mandats.

Plusieurs partis échouent à franchir le seuil électoral de 3,25% : Kakhol Lavan de Benny Gantz (2,9%), le Sionisme religieux de Betsalel Smotrich (2%), ou encore Balad (1,3%).

L'arithmétique parlementaire révèle une impasse persistante : l'opposition sioniste totalise 59 sièges contre 51 pour le bloc de droite de la coalition gouvernementale actuelle. Aucun camp ne peut former de gouvernement sans transfuges ou sans l'apport des partis arabes (10 sièges au total). En incluant ces derniers, l'opposition atteindrait 69 sièges.

Sur la question de l'aptitude à diriger le pays, Netanyahou devance Bennett avec 39% contre 33%, un léger gain pour le Premier ministre. Face à Lapid, l'écart se creuse davantage : Netanyahou obtient 43% (plus 3 points) tandis que le chef de l'opposition chute à 22%. Contre Eisenkot, Netanyahou recueille 42% des suffrages contre 27% pour l'ancien chef d'état-major.

Concernant la proposition controversée de Netanyahou de créer une "commission d'enquête nationale élargie" plutôt qu'une commission d'État traditionnelle pour examiner les événements du 7 octobre, 49% des sondés s'y opposent, dont 20% d'électeurs de la coalition elle-même. Seuls 34% soutiennent cette initiative.

Interrogés sur le leader idéal de l'opposition, les électeurs de ce camp placent Bennett en tête avec 33%, devant Eisenkot (18%), Lieberman (16%), Lapid (13%) et Golan (10%).

Enfin, 48% des personnes interrogées estiment que le coût de la vie influencera leur vote autant qu'en novembre 2022, tandis que 36% affirment que ce facteur pèsera davantage dans leur choix électoral cette fois-ci.