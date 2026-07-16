Un député du Likoud démissionne et accuse son parti d’avoir été « détourné » par les intérêts des orthodoxes

Il a déclaré qu'il ne pouvait plus appeler les électeurs à voter pour une formation « dans laquelle il ne se reconnaît plus ».

Dans un message publié sur Facebook, Illouz a vivement critiqué la gestion du gouvernement depuis le 7 octobre 2023. Il reproche au Likoud de chercher à éviter toute responsabilité concernant cette journée, tout en faisant adopter des lois destinées à satisfaire les partis haredim, notamment sur la question de l'exemption du service militaire.

Selon lui, le projet de loi pérennisant l'exemption des étudiants des yeshivot est une « honte », alors que de nombreux réservistes supportent le poids de la guerre. « Ce n'est plus le Likoud. C'est un parti qui a été détourné », a-t-il affirmé.

Dan Illouz a annoncé qu'il ne participerait pas aux prochaines primaires du Likoud. Il rejoint ainsi plusieurs responsables du parti qui ont récemment pris leurs distances en raison de la politique menée envers les partis orthodoxes.

Sa démission intervient au lendemain de l'adoption par la Knesset d'une loi suspendant temporairement les arrestations et les poursuites contre les orthodoxes refusant la conscription. La Cour suprême israélienne a toutefois gelé l'application de cette loi dans l'attente d'un examen judiciaire.