Yaïr Lapid qualifie le gouvernement Netanyahou de "pire de l'histoire d'Israël"

À quelques heures d'un vote crucial à la Knesset sur un projet de loi visant à dissoudre le Parlement et à convoquer de nouvelles élections, le chef de l'opposition, Yair Lapid, a lancé une attaque virulente contre le gouvernement de Benjamin Netanyahou, qu'il a qualifié de "pire gouvernement de l'histoire de l'État d'Israël".

S'exprimant avant la réunion hebdomadaire de son parti Yesh Atid à la Knesset, Lapid a estimé que le vote prévu constituait une nouvelle étape vers la fin de la coalition actuelle. Selon lui, même les partisans du gouvernement ne peuvent ignorer l'accumulation d'échecs et de crises ayant marqué son mandat.

Le chef de l'opposition a notamment cité l'attaque du 7 octobre 2023, qu'il a décrite comme "le plus grand massacre de l'histoire du pays", ainsi que le nombre élevé de victimes du terrorisme et la durée exceptionnelle de la guerre en cours. Il a également affirmé que les opérations militaires menées à Gaza, au Liban et contre l'Iran n'avaient pas abouti à la "victoire totale" promise à plusieurs reprises par Benjamin Netanyahou.

Lapid a également dressé un bilan sévère sur les plans économique et social. Il a évoqué la dégradation des résultats scolaires, les premières baisses de la note de crédit souveraine d'Israël, une hausse de la criminalité violente ainsi qu'une détérioration du statut international du pays. Il a aussi accusé le gouvernement d'avoir favorisé des transferts massifs de fonds à des fins politiques et dénoncé le nombre élevé de ministres et de députés soupçonnés d'infractions.

Ces déclarations interviennent dans un contexte de fortes tensions politiques, alors que l'opposition tente de réunir une majorité en faveur de la dissolution de la Knesset, une procédure qui pourrait ouvrir la voie à de nouvelles élections anticipées.