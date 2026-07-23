Des milliers de fidèles réunis au mur des Lamentations pour Ticha BeAv

Des milliers de fidèles se sont réunis mercredi soir au mur des Lamentations à Jérusalem pour prier et marquer Ticha BeAv, journée de jeûne et de deuil dans le calendrier juif.

Plusieurs personnalités politiques ont participé au rassemblement, notamment le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir, l’ancien Premier ministre Naftali Bennett et le chef du parti Yashar, Gadi Eisenkot.

Ticha BeAv commémore principalement la destruction du Premier et du Second Temple de Jérusalem. Pendant environ 25 heures, du coucher du soleil jusqu’à la tombée de la nuit le lendemain, les fidèles s’abstiennent de boire et de manger.

Cette journée est également marquée par la lecture du Livre des Lamentations, la Meguilat Eikha, traditionnellement attribué au prophète Jérémie. Le texte décrit la destruction de Jérusalem et l’exil du peuple juif de la terre d’Israël.

Plusieurs autres tragédies de l’histoire juive sont associées au 9 Av ou à une période proche de cette date. Parmi elles figurent la destruction de la ville de Betar par les Romains et l’écrasement de la révolte de Bar Kokhba, les expulsions des Juifs d’Angleterre, de France et d’Espagne ainsi que les déportations massives depuis le ghetto de Varsovie.

À la veille de Ticha BeAv, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a affirmé qu’au cours des trois dernières années, les Israéliens avaient empêché « la destruction du Troisième Temple ».

« Nous avons montré au monde que le peuple d’Israël est courageux, que son armée est courageuse et que cette génération est une génération de héros », a-t-il déclaré.

« Nous avons repoussé la menace de destruction et obtenu de grandes victoires », a ajouté le Premier ministre.