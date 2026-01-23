Israël : de plus en plus d'Arabes s'installent dans des villes juives

Un phénomène discret mais croissant est observé en Israël : de plus en plus de citoyens arabes choisissent de quitter les localités où ils ont grandi pour s’installer dans des villes majoritairement juives, motivés avant tout par la dégradation de la sécurité dans la société arabe. Selon la chaîne publique Kan, cette tendance est visible notamment à Afula, Nof Hagalil, Kfar Vradim ou encore Karmiel, qui accueillent un nombre croissant de nouveaux résidents arabes.

Plusieurs familles ayant fait ce choix difficile ont témoigné auprès de la chaîne. Khitham, mère de trois enfants, a ainsi quitté son village pour s’installer à Karmiel afin d’offrir à ses enfants un cadre de vie plus sûr. Elle reconnaît que la transition n’a pas été simple, mais explique que le sentiment de sécurité a finalement pesé plus lourd que l’attachement à son lieu d’origine.

Ce mouvement s’inscrit dans un contexte de violences persistantes. Début janvier, Sharif Mufak Hadid, âgé d’environ 30 ans et originaire de Daliyat al-Carmel, a été abattu près de l’échangeur d’Ein Tut, apparemment à la suite d’une altercation entre automobilistes sur l’autoroute 6. Bien que grièvement blessé, il a réussi à poursuivre sa route jusqu’à l’échangeur de Yagur, où il a été pris en charge par les secours du Magen David Adom avant de succomber à ses blessures.

Quelques jours plus tôt, trois hommes d’une cinquantaine d’années ont également été tués lors d’une fusillade à Shfar’am, dans une affaire qualifiée de criminelle par la police. Selon les données officielles, au 9 janvier, 13 membres de la communauté arabe avaient déjà été assassinés par d’autres Arabes depuis le début de l’année 2026. Une spirale de violences qui pousse aujourd’hui certains citoyens arabes à chercher refuge ailleurs, redessinant progressivement la carte résidentielle du pays.