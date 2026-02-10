Israël : mobilisation nationale face à la flambée de la criminalité dans la société arabe

Une vague de manifestations s’est étendue à travers Israël pour réclamer une action urgente contre la criminalité meurtrière qui frappe les communautés arabes à des niveaux sans précédent. Des protestataires ont notamment bloqué l’entrée de Jérusalem ainsi que plusieurs carrefours majeurs du pays, perturbant la circulation afin d’alerter les autorités sur l’ampleur de la crise.

Ces mobilisations s’inscrivent dans un contexte alarmant : l’an dernier, 252 personnes ont été tuées dans la société arabe, soit une hausse proche de 300 % par rapport à 2017. Depuis le début de l’année, 39 nouvelles victimes ont déjà été recensées, selon un organisme de suivi spécialisé. Ces chiffres nourrissent un sentiment d’abandon et de colère au sein d’une population qui dénonce depuis des années l’inefficacité des réponses publiques.

Au-delà des rassemblements, la contestation prend aussi une dimension sociale. Des grèves courtes et des débrayages sont prévus tout au long de la journée dans plusieurs secteurs, y compris dans les hôpitaux. À Tel Aviv, l’eau d’une fontaine située près de la promenade du front de mer a été teintée en rouge, un geste symbolique destiné à représenter le sang versé par les victimes de cette violence persistante. Une action similaire a été menée à Haïfa.

Une large partie de la société arabe pointe la responsabilité du gouvernement dirigé par le Premier ministre Benjamin Netanyahou et, en particulier, celle du ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir. Les manifestants accusent le responsable d’extrême droite d’avoir, par sa tutelle sur la police, aggravé la négligence des forces de l’ordre dans les villes et villages arabes, laissant le champ libre aux réseaux criminels. Pour les organisateurs, seule une mobilisation soutenue pourra contraindre l’exécutif à prendre des mesures concrètes pour enrayer une spirale de violence devenue intenable.