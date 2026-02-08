Mobilisation nationale vers Jérusalem contre la criminalité dans la société arabe

Des convois de protestation doivent converger ce dimanche vers Jérusalem, au départ du nord du pays, du centre et du désert du Néguev. Cette mobilisation vise à exiger une réponse ferme des autorités israéliennes face à l’explosion de la criminalité violente qui frappe la société arabe.

Les manifestants sont attendus devant le Bureau du Premier ministre, dans un contexte marqué par des chiffres alarmants. L’an dernier, 252 membres de la communauté arabe ont été tués dans des violences criminelles, un niveau sans précédent qui représente une hausse de près de 300 % par rapport à 2017. Depuis le début de l’année en cours, 38 nouvelles victimes ont déjà été recensées, selon un observatoire lié aux accords d’Abraham.

À l’origine de cette mobilisation, des responsables communautaires dénoncent une situation devenue intenable. "Nous voulons pousser un cri d’alarme face à la détresse profonde de la société arabe", a déclaré Jamal Zahalka, ancien député de la Knesset et président du Haut comité de suivi des citoyens arabes d’Israël. Selon lui, les meurtres et les agressions sont désormais quotidiens, plongeant l’ensemble de la société dans la peur.

Zahalka pointe du doigt l’emprise croissante des organisations criminelles, qu’il décrit comme un "État dans l’État". Il estime que des années de négligence et de marginalisation ont permis à ces réseaux de prospérer, au détriment de la sécurité des habitants et de la cohésion sociale.

Au-delà des rassemblements à Jérusalem, les organisateurs entendent maintenir la pression. Ils envisagent notamment une paralysie économique de trois jours dans les localités arabes d’Israël, afin de marquer l’ampleur de la crise et de contraindre le gouvernement à agir. Aucune date n’a toutefois encore été fixée pour cette initiative, selon le quotidien Haaretz.