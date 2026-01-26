Journée internationale de la Shoah : 12 000 survivants sont décédés cette année en Israël

À la veille de la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de la Shoah, qui sera observée mardi, le ministère israélien de la Protection sociale publie des données actualisées sur la situation des survivants de la Shoah dans le pays. Les chiffres témoignent d'une communauté en rapide déclin.

Selon les estimations, environ 111 000 survivants vivent actuellement en Israël, soit plus de la moitié d'entre eux, dont 37% (quelque 41 800 personnes) bénéficient de services du ministère de la Protection sociale. L'âge moyen de ces rescapés atteint désormais 87 ans, et l'année 2025 a vu disparaître près de 12 000 d'entre eux.

Au cours de l'année écoulée, le ministère a alloué environ 61 millions de shekels (16 millions d'euros) pour des services sociaux et thérapeutiques destinés à cette communauté vieillissante. Ces prestations comprennent des visites à domicile, des clubs sociaux visant à réduire l'isolement, ainsi que des centres combinant activités sociales et aide alimentaire.

Selon le directeur général du ministère, Yinon Aharoni, certains programmes offrent également aux survivants une plateforme pour raconter leur histoire personnelle. Cette initiative revêt une importance particulière alors que le nombre de témoins directs de la Shoah ne cesse de diminuer, tant en Israël qu'à travers le monde.

L'année dernière a également vu le lancement d'un projet conjoint avec l'association "Ezer Mitzion", visant à réaliser les souhaits des survivants résidant en maisons de retraite. Le ministère prévoit de poursuivre ce programme en 2026.

"Nous sommes déterminés à garantir que chaque survivant de la Shoah vive dans la dignité", a déclaré le ministre de la Protection sociale Haim Katz. "Le ministère a mené par le passé des campagnes proactives pour faire valoir les droits des rescapés, et aujourd'hui encore, nous œuvrons pour assurer des réponses appropriées avec un accompagnement personnalisé et des services adaptés. Nous continuerons à agir de notre mieux, avec une grande attention aux besoins sur le terrain, afin qu'aucun survivant ne reste seul et sans soutien."

Cette publication intervient alors que la fenêtre se referme inexorablement pour recueillir les témoignages directs de l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire humaine, soulignant l'urgence de préserver la mémoire collective tout en honorant les derniers témoins.