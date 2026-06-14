Médecins en Israël : la chirurgie plastique domine le classement des salaires

Les médecins spécialistes figurent parmi les professionnels les mieux rémunérés du pays. Selon une étude publiée par le ministère des Finances, le revenu annuel moyen des médecins spécialistes exerçant dans les hôpitaux publics s’élevait à environ 772.000 shekels en 2023, soit près de 64.300 shekels par mois.

L’étude révèle que 73 % de ces revenus proviennent de l’activité dans le système de santé public, tandis que le reste est généré par la pratique privée.

La chirurgie plastique arrive largement en tête des spécialités les plus lucratives, avec un revenu annuel moyen de 1,12 million de shekels. Elle est suivie par la dermatologie ainsi que la chirurgie thoracique et cardiaque, dont les praticiens gagnent environ 1,1 million de shekels par an.

Les anesthésistes perçoivent en moyenne un million de shekels annuels, tandis que les spécialistes en orthopédie, urologie et neurochirurgie atteignent environ 950.000 shekels par an. Selon le ministère des Finances, ces spécialités bénéficient d’importants revenus issus du secteur privé.

L’étude met également en évidence un écart géographique inattendu. Les médecins exerçant dans les hôpitaux de la périphérie gagnent en moyenne 10 % de plus que leurs collègues du centre du pays. Cette différence résulte des accords salariaux conclus pour encourager les praticiens à travailler dans les régions moins attractives.

Les données montrent enfin que l’expérience joue un rôle déterminant dans les revenus issus de la médecine privée. Les spécialistes ayant moins de neuf ans d’expérience y gagnent en moyenne 90.000 shekels par an. Entre 10 et 15 ans d’ancienneté, ce montant double pour atteindre 181.000 shekels.

Chez les médecins les plus expérimentés, avec plus de 35 ans de carrière, les revenus provenant du secteur privé culminent à près de 402.000 shekels par an, illustrant le poids croissant de la réputation et de l’expérience dans le système de santé israélien.